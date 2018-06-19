Убийство малыша в Хабаровском крае: Последний аккорд

Прогремевшая в Хабаровском крае история убийства четырехлетнего мальчика подходит к финалу. 3-го июля Александру Шкамратову и Ольге Кузнецовой вынесут суд приговор. Максимальное наказание за совершенное ими преступление подразумевает вплоть до пожизненного лишения свободы

Только за последние три дня жизни ребенок получил от родителй 105 ударов. Издевательства над четырехлетним ребенком начались задолго до убийства несовершеннолетнего. Как рассказали свидетели, ребенка систематически избивали, морили голодом, держали в кладовке.

Между тем, в ходе зачитывания материалов уголовного дела выяснилось, что Шкамратов пытался повлиять на свою сожительницу. Мужчина при помощи сокамерницы, которая сидит в СИЗО-1 с Ольгой Кузнецовой, совершил попытку воздействовать на возлюбленную. Он хотел, чтобы она взяла всю вину на себя. Однако, сокамерница Шкамратовц отказала в помощи.