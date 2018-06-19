Денис Удод: Программа «дальневосточный гектар» в Хабаровском районе состоялась

В Малышевском сельском поселении, в районе села Чернолесье, состоялась встреча главы Хабаровского муниципального района Дениса Удода с участниками инициативной группы по реализации проекта «Дальневосточная слобода» на «дальневосточных гектарах».

Владельцы 47 участков земли, взятых по проекту «Дальневосточный гектар» и локализованных в трех местах Малышевского сельского поселения, планируют развивать сельское хозяйство и туризм.

В диалоге также приняли участие: министр Хабаровского края – уполномоченный представитель по вопросам «Дальневосточного гектара» Н.И. Якутина, председатель Комитета экономической политики администрации Хабаровского района Т.В. Литвинова, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Хабаровского района Т.М. Луговская.

- «Дальневосточный гектар» собрал нас, очень близких в жизни друг другу друзей вместе. Мы сегодня объединены одной целью – выстроить здесь инфраструктуру, которая подходила бы нам по духу, - рассказал один из владельцев «дальневосточных гектаров» в Малышевском сельском поселении Константин Малков. – Тут у нас очень живописные места. Лес, озеро, Амур рядом, и в наших планах развить эти территории.

На сегодняшний день в рамках реализации проекта «Дальневосточная слобода» получатели наделов обустроили своими силами дорогу, длиной 150 м, организовали фазанью ферму, небольшую пасеку, посеяли сою и высадили тыкву на корм животным.

В настоящее время ведется обустройство свинарника и бурение скважины для питьевой воды, а также проводится электричество. В ближайших планах - строительство дома.

В ходе рабочей встречи с руководством администрации Хабаровского района владельцы «дальневосточных гектаров» попытались создать и выработать алгоритм дальнейших действий для разработки программы развития участков, в том числе обсудили возможность получения поддержки муниципалитета.

- Все, что мы сегодня увидели – горит о том, что программа «дальневосточный гектар» состоялась. То есть люди взяли землю для того, чтобы реально развиваться. У них не виртуальные планы, а реальные действия по освоению «дальневосточных гектаров». Проект, который здесь реализуется, связан с развитием сельского хозяйства и туристско-рекреационной деятельностью. Места здесь экологически чистые, поэтому задуманные планы сто процентов будут реализованы. А наша задача – найти способы поддержки этих проектов и помочь гражданам оформить необходимые для этого документы, - отметил глава Хабаровского района Денис Удод.