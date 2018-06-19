В Хабаровском крае сиротам предоставят 580 квартир

Депутаты парламента Хабаровского края обсудили вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В 2018 году Правительство Хабаровского края планирует предоставить данной категории граждан 580 квартир, на это заложены средства в региональном бюджете. Ход исполнения данных обязательств обсудили в краевом парламенте на совещании, инициированном председателем комитета Думы по социальной защите населения и здравоохранению Ириной Штепа. Проблема в крае стоит давно. В список на предоставление жилых помещений государственного жилого фонда края внесено 4450 детей, право на предоставление жилых помещений возникло у 3320 сирот. С 2006 года жильем обеспечены 1788 человек. К разговору пригласили представителей краевых министерств инвестиционной и земельно-имущественной политики, жилищно-коммунального хозяйства, строительства.

«Цель совещания – посмотреть, как выполняется бюджетное финансирование. По краевой программе квартиры приобретаются через министерства строительства, земельно-имущественной политики, жилищно-коммунального хозяйства. Уже наступила середина года, как идет исполнение программы?», – обратился к приглашенным представителям профильных министерств первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев.

По информации министерства строительства, ведомству в этом году поставлена задача обеспечить строительство 500 квартир. На эти цели запланировано почти 857 млн рублей, из них 187 млн – из федерального бюджета и 669,5 млн – из краевого бюджета. В настоящее время заключены контракты на строительство 140 квартир: 61 квартира в г. Николаевске-на-Амуре – сдача объекта планируется в III квартале этого года, 73 квартиры в пос. Березовка и шесть квартир в пос. Корфовский, которые планируется сдать в IV квартале 2018 года. Также объявлен аукцион на заключение контракта по строительству 10 квартир в г. Комсомольске-на-Амуре, в июне запланированы повторные торги на определение подрядчика для долевого строительства еще 350 жилых помещений в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Депутаты выразили обеспокоенность, успеет ли построиться большая часть квартир к концу года, ведь уже полгода прошло. «Бюджетные средства можно начинать использовать с начала января, торги проводить необходимо сразу, не затягивая сроки. Вопрос ведь для людей очень важный! В очереди на квартиры люди стоят годами!», - подчеркнул Юрий Матвеев.

Представители министерства объяснили, что необходимые процедуры поиска добросовестного застройщика в соответствии с положениями федерального закона №44-ФЗ о контрактной системе уже проводились в этом году, но из 15 объявленных лотов потенциальные исполнители услуг заявились только на один.

Заместитель председателя Думы Павел Симигин отметил, что к нему обращались застройщики с вопросом о трудностях получения банковской гарантии, необходимой для участия в торгах. «Мы прошли вместе с застройщиком из Комсомольска-на-Амуре по четырем банкам и нигде не смогли оформить документ», - сказал депутат. Участники договорились разобраться с ситуацией и еще раз встретиться для более конкретного обсуждения темы.

Также было высказано пожелание к министерству строительства при подготовке документации к торгам предусматривать в условиях возведения жилых домов в населенных пунктах, где есть перспективы трудоустройства будущих жильцов, чтобы потом эти квартиры не пустовали.

Представители министерства ЖКХ поблагодарили присутствовавших за то, что услышали о проблемах, заявленных раннее в том числе и на таком же совещании, и в этом году на исполнение обязательств по предоставлению жилья детям – сиротам в бюджете региона добавили средства в размере 93,5 млн рублей. Добавка связана с повышением цен на жилье и увеличением объема плана предоставления квартир. «На сегодняшний день из 65 запланированных квартир, предоставляемых в рамках исполнения судебных решений по мировым соглашениям, за 15 квартир уже произведен расчет, 41 мировое соглашение находится в работе, на 9 квартир еще можем принять документы», – рассказала заместитель начальника управления жилищного хозяйства – начальник отдела по управлению государственным жилищным фондом министерства жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края Тамара Васюта.

«Вы оплачиваете жилье, которое гражданин найдет сам? Могут они приобрести квартиру большего объема, чем положено?», – попросила разъяснить Ирина Штепа. «Да, гражданин приобретает на рынке пригодное для проживания жилое помещение, регистрирует его в Росреестре в силу залога, в течение 10 дней с момента перечисления средств залог снимается. Граждане, желающие приобрести более просторную квартиру, могут это сделать, если у них есть средства на доплату», – ответили представители министерства. За счет краевого бюджета можно компенсировать стоимость жилого помещения площадью не больше нормы предоставления, предусмотренной в мировом соглашении.

Также на совещании было отмечено, что в этом году в крае будет приобретено 15 квартир через министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики. На эти цели запланировано 14,5 млн. рублей. Шесть из них уже куплены – в поселках Ванино, Октябрьском и г. Бикине. Остальные планируется приобрести до конца года.

Подводя итоги совещания, Юрий Матвеев подчеркнул, что вопрос остается на контроле депутатов, поэтому парламентарии планируют еще приглашать представителей профильных министерств, чтобы быть в курсе, как решаются важнейшие вопросы для населения и при необходимости включаться в решение возникающих проблем.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.