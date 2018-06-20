В Хабаровске таможенники обсудят правоприменительную практику

В Хабаровске 28 июня в здании Хабаровской таможни по адресу ул. Карла Маркса, д. 94А состоится обсуждение правоприменительной практики Дальневосточного таможенного управления по итогам 2 квартала текущего года.

Заседание пройдет в режиме видеосвязи, ожидается подключение Дальневосточной оперативной, Биробиджанской, Благовещенской, Находкинской и Уссурийской таможни.

Планируется обсудить следующие вопросы:

Практика применения законодательства о свободном порте Владивосток и территорий опережающего развития; Контроль за вывозом лесоматериалов; Нецивилизованный туристический бизнес; Незаконный ввоз наркотических и сильнодействующих веществ; Оптимизация уплаты таможенных пошлин и налогов при таможенном декларировании.

К участию в мероприятии приглашаем всех желающих. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и направить заявку до 22 июня на электронную почту: sovet-27@yandex.ru иhabtamozhnia@mail.ru, либо позвонив по телефону 8 924 215 25 85 или по факсу 8 (4212) 32 27 29.

Кроме того, что на сайте www.dvtu.customs.ru в разделе «Деятельность» - «Публичные мероприятия» будут размещены доклады по указанным темам.