Далекое-близкое в Хабаровском крае: «Аргунь» в камне

В Хабаровском крае открывать памятник первому пароходу на Амуре пришли казаки.

С гудка теплохода ОМ-3, стоявшего у причала Амурска, началось торжественное открытие памятного знака на городской набережной. На воздвигнутой на постамент каменной глыбе прочитывается надпись - «Участникам первого сплава по Амуру, командиру парохода «Аргунь» А.С. Сгибневу и его команде».

Автор памятного знака - заслуженный работник культуры РФ действительный член Русского географического общества А.А. Реутов. С тех пор, как пароход «Аргунь» совершил первое плавание по Амуру, прошло полтора с лишним века. Некоторые горожане задают автору памятного знака неизменный вопрос: зачем нужно было устанавливать в Амурске этот камень? Вроде бы нет ничего, что объединяло бы пароход и заложенный в 1958 году город. Однако у почетного гражданина Амурска Александра Андреевича Реутова другое мнение.

- Амур - главная дальневосточная магистраль, которая связывает многие населенные пункты. В каком бы из них не появился памятный знак, это справедливо. И напоминает о людях и событиях, благодаря которым Приамурье стало российской территорией, - убежден А.А. Реутов.

В его личном архиве множество страниц рукописей и документов на эту тему. Они использовались при подготовке сегодняшней публикации.

Полтора века назад

В июне 1849 года транспорт «Байкал», вышедший из Балтийского моря и взявший курс на тихоокеанское побережье, достиг устья Амура. В течение лета был открыт пролив между материком и островом. Командовал транспортом Г.И. Невельской. О географическом открытии было доложено генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву, и тот поставил в известность императора Николая Павловича.

В Санкт-Петербурге решили назвать пролив Татарским, потому что на старых картах вся восточная сторона России называлась Татарией. Г.И. Невельской летом 1950 года приступил к обследованию устья и лимана Амура в качестве начальника экспедиции.

По указанию Н.Н. Муравьева в верховьях Амура была построена судоверфь. Там заложили два парохода. Они получили названия притоков Амура, - «Аргунь» и «Шилка».

«Аргунь» строился как буксирно-транспортный пароход пограничного обеспечения. На нем была установлена машина в шестьдесят лошадиных сил и четыре малокалиберных скорострельных пушки. «Шилка» создавалась как пассажирский пароход.

Железо доставляли из центральной России через Красноярск и Иркутск. Котлы и машину для «Аргуни» везли из Санкт-Петербурга в разобранном виде на обозах.

Предстояло дело государственной важности. На Амур были направлены четыре сибирских линейных батальона. Им предстояло создавать военные посты и поселения для переселенцев из Воронежской, Владимирской, Тверской, Пермской губерний. Четырнадцатого мая 1854 года «Аргунь» была готова к своей первой навигацией. С этого дня ведет отсчет Амурское речное пароходство.

«Аргунь» повела караван первого сплава, который состоял из шестидесяти деревянных барж и баркасов. На этой плывущей армаде размещались сибирские линейные батальоны, забайкальские казаки и переселенцы. Пароход «Аргунь» выполнял роль направляющего буксира. Им командовал лейтенант корпуса морских офицеров А. С. Сгибнев.

Шли только в дневное время. Засветло караван останавливался у подходящего берега. Участники сплава знали свое место назначения и высаживались там, где надлежало создавать пост или поселение. В обоих случаях высаживалось отделение из двенадцати солдат и младшего офицера с запасами продовольствия и всем необходимым для несения службы в отдаленной местности.

Наказ капитана

За время эксплуатации пароход «Аргунь» дважды модернизировался и перестраивался, в конце концов приняв вид пассажирского судна. Поначалу оно курсировало на линии Благовещенск-Николаевск, позже на линии Сретенск-Благовещенск.

«Мне посчастливилось быть в приятельских отношениях с известным на Амуре капитаном Виктором Зиновьевичем Котенко. Он жил в Благовещенске. Там окончил речное училище и работал в пароходстве, дойдя до должности капитана пассажирского лайнера «Г.И. Невельской». Потом он был капитаном круизного теплохода «Миклухо-Маклай», - пишет в своих заметках А.А. Реутов.

«Виктор Зиновьевич для меня был интересен тем, что он знал историю Амурского пароходства и амурских сел. В его собраниях документов и предметов было немало уникального и бесценного, - продолжает А.А. Реутов. - Он собирал камни сердолика, считавшиеся талисманами, кремни для кресал, благодаря которым первые амурские переселенцы высекали искры и разводили костры».

Каждый навигацию В.З. Котенко бывал в Амурске. Это он попросил А.А. Реутова увековечить память о первом на Амуре пароходе «Амгунь». После смерти Виктора Зиновьевича созрело убеждение, что его наказ должен быть непременно исполнен. Из отвала Тейсинского карьера Александр Андреевич выбрал два крупных камня общим объемом пять квадратных кубометров. Транспортировать его помог депутат собрания депутатов поселка Эльбан В.И. Соколов: он добился выделения крана и трейлера. Сам Александр Андреевич занялся обработкой глыб, попутно дожидаясь разрешения на установку памятного знака и архитектурной привязки к набережной.

- Без каких-либо средств, с помощью единомышленников и друзей, памятный знак удалось установить, - говорит Александр Андреевич. - Он не претендует на монументальное профессиональное искусство, однако в нем присутствует мужицкое мастерство, и это созвучно с колоссальным подвижничеством середины XIX века, когда по Амуру пошли баржи и баркасы, ведомые пароходом «Аргунь».

- На открытие памятного знака пришли казаки, - продолжает А.А. Реутов. - Их знамя развевал ветер. Людей собралось на городской набережной немало. Мы говорили о неизгладимом подвиге в те далекие дни, когда амурская земля и тихоокеанское побережье стали нашим Отечеством.

На снимках: памятный знак в Амурске был открыт в 2004 году; местные казаки - участники торжества.

Михаил Карпач

Фото: А.Реутов.

"Приамурский казачий вестник" №6