На севере Хабаровского края появится новая амбулатория

В селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края завершается проектирование строительства новой амбулатории и реконструкции стационара. В ближайшее время проект будет отправлен на госэкспертизу. Планируемые сроки строительства 2019-2020 годы. Об этом рассказал глава Аяно-Майского района Алексей Ивлиев.

«Проект серьезный. Это лечебное учреждение, соответствующие требования к нему предъявляются. Проблема назрела давно: здание старое, деревянное, грибком поражено», - рассказал Алексей Ивлиев.

В районе также планируют построить два фельдшерско-акушерских пункта – в отдаленных селах Джигда и Аим. Ранее эти объекты вошли в федеральную программу по строительству ФАПов, однако сроки реализации сдвинулись на следующий год.

«Я уверен, что ФАПы будут построены. Здесь и Президент в своем послании давал такой акцент, что не должны люди страдать на таком удалении. Сейчас ФАПы находятся в разных зданиях, неподготовленных и оборудование старенькое», - рассказал Алексей Ивлиев.