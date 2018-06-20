В Хабаровске нашли труп бизнесмена из ЕАО

В Хабаровске около высотного дома на улице Запарина прохожие обнаружили труп 38-летнего мужчины. По всей видимости, он выпал с верхних этажей здания.

Стражи правопорядка у мужчины обнаружили документы. Это был состоятельный житель поселка Николаевка Еврейской автономной области.

По словам жильцов дома, погибший человек в доме не проживал.

Сотрудники следственного комитета располагают сведениями о том, что у мужчины были семейные проблемы. В первую очередь оперативников интересует, не было ли в смерти бизнесмена криминальной составляющей, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».