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В Хабаровске нашли труп бизнесмена из ЕАО
В Хабаровске около высотного дома на улице Запарина прохожие обнаружили труп 38-летнего мужчины. По всей видимости, он выпал с верхних этажей здания.
Стражи правопорядка у мужчины обнаружили документы. Это был состоятельный житель поселка Николаевка Еврейской автономной области.
По словам жильцов дома, погибший человек в доме не проживал.
Сотрудники следственного комитета располагают сведениями о том, что у мужчины были семейные проблемы. В первую очередь оперативников интересует, не было ли в смерти бизнесмена криминальной составляющей, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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