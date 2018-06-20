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В Хабаровске мужчину в магазине интимных товаров подвел перчик
В Хабаровске среди бела дня 35-летний мужчина зашел в магазин интимных товаров и, угрожая спецсредством для самообороны, потребовал отдать десять тысяч рублей.
Спецсредством для самообороны был перцовый баллончик. Мужчина воспользовался им для устрашения продавщицы,. Однако, сам надышался, заплакал, не смог забрать деньги и сбежал с места преступления.
Максимальное наказание подразумевает лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до десяти тысяч рублей. Проводится расследование, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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