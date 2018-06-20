Добровольцы в Хабаровском крае: Лето будет безопасным

В Хабаровском крае волонтёры мобильного отряда «Школа безопасности» научили навыкам спасения более пяти тысячи школьников. И это всего за один учебный год!

Обучение малышей и старшеклассников проходило в разных школах Хабаровского края. Это были и уроки ОБЖ, и внеклассные занятия. Одни из последних прошли в школах №1 села Троицкое Нанайского района и №87 Хабаровска.

О правилах спасения мальчишкам и девчонкам рассказывали студенты Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий. Мастер-класс разбили по тематикам, учились останавливать кровотечение с помощью жгута и повязки, оказывать сердечно-лёгочную реанимацию, помощь при попадании инородного предмета в дыхательные пути. Особое внимание уделялось практике на специальных манекенах, которые имитируют различное состояние человека, для отработки отдельных навыков и умений.

«В деле обучения важную роль играют как наставники – наши волонтеры, так и манекены, которые мы приобрели с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Во время занятий мы стараемся сформировать у подрастающего поколения сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и комплексной безопасности в условиях природных и техногенных угроз», - заметила Тамара Хачатрян, председатель Хабаровского регионального отделения ВДЮОД "Школа безопасности".

Сергей Шевченко

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Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» – это детское крыло РОССОЮЗСПАСа, общественной организации, которая создана при непосредственном участии МЧС России. Вместе они объединяют школьников, студентов, ветеранов «чрезвычайного» ведомства и нацелены на консолидацию усилий общества в решении проблем безопасности и спасения населения в условиях чрезвычайных ситуаций, повышения роли спасателей в развитии аварийно-спасательного дела в стране и участия в мероприятиях по защите и спасению населения, объектов и территорий в случае возникновения ЧС.







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