В Николаевске-на-Амуре построят дом для врачей, которым предстоит работать в новой Центральной районной больнице. Напомним, старт строительству нового корпуса в середине марта дал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в район.

ЦРБ - один из самых крупных и ожидаемых объектов социальной сферы в Николаевске-на-Амуре. На базе этого учреждения будет создан межтерриториальный центр по оказанию экстренной и плановой хирургической помощи для жителей северных районов края. Средства на строительство, а это более 2 млрд рублей, направлены из федерального и регионального бюджетов в рамках комплексного плана социально-экономического развития Хабаровского края.

Новый корпус больницы появится рядом с существующим, на территории больничного городка. В прежнем здании, которое является объект архитектурного исторического наследия, останется хирургический комплекс. Планируется, что строительные работы удастся завершить через два года.

Между тем, власти Николаевского района уже сегодня озаботились тем, кто будет работать в новой больнице и где будут проживать специалисты. В ЦРБ потребуются 24 узких специалиста, для их размещения власти планируют построить многоквартирный дом.

«Мы подобрали земельный участок, где будем строить дом для врачей. Министерство здравоохранения подготовило нам перечень специалистов и количество людей, семей, чтобы понимать, сколько двухкомнатных и однокомнатных квартир понадобится нам в этом доме», - рассказал глава Николаевского района Анатолий Леонов.