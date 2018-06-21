В Хабаровском крае 11 человек заразились энтеровирусной инфекцией

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краюведет многолетний мониторинг заболеваемости, мониторинг циркуляции энтеровирусов, включая исследование сточных вод на энтеровирусы, исследуется материал от больных. Лабораторно диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден в 11 случаях заболеваний.

Управление осуществляет контроль за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по ЭВИ, утвержденных Решением санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства Хабаровского края от 05.06.2018 № 7 «О мерах по профилактике энтеровирусных инфекций среди населения Хабаровского края в 2018 году».

Справочно.

Энтеровирусные инфекции – группа инфекционных заболеваний человека, вызываемых кишечными вирусами Коксаки и ЕСНО, с разнообразными клиническими проявлениями.

Возбудители ЭВИ устойчивы в окружающей среде, могут длительно сохраняться в сточных водах, на поверхности предметов домашнего обихода, в пищевых продуктах, хорошо переносят замораживание, воздействие 70° спирта, эфира. Разрушаются энтеровирусы под воздействием ультрафиолетовых лучей, повышенной температуры, хлор- и кислородактивных средств дезинфекции, при кипячении, высушивании.

Источником инфекции является только человек – больной или вирусоноситель, который выделяет возбудителя в окружающую среду с испражнениями, а также воздушно-капельным путем.

Путями передачи являются водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Факторами передачи могут быть инфицированные энтеровирусами вода, фрукты, овощи, другие пищевые продукты, а также объекты окружающей среды – воздух, поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование, столовая посуда, игрушки, белье, выделения больного. Возможна передача инфекции через руки.

Инкубационный период продолжается от 2 до 10 суток, чаще около недели. Заболевание начинается остро с повышения температуры тела до 38-39 градусов, головной боли, распространенных болей в мышцах, головокружения, общей слабости. Нередко отмечаются тошнота и рвота. Часто у больных появляется кратковременная разнообразная сыпь. При поражении центральной нервной системы наиболее часто встречающаяся форма – серозный (асептический) менингит, который сопровождается лихорадкой, головной болью и поражением оболочек мозга.

Часто встречаются такие формы энтеровирусной инфекции, как респираторная форма (протекающая как острое респираторное заболевание), энтеровирусная диарея (сопровождающаяся поносом, болями в животе, рвотой), энтеровирусная экзантема (когда на фоне лихорадки и умеренно выраженной интоксикации появляется кореподобная или краснухоподобная сыпь на туловище, конечностях, лице, угасающая через 3-4 дня), герпангина (сопровождающаяся лихорадкой, болями в горле и характерными высыпаниями на небных дужках, миндалинах, задней стенке глотки, с доброкачественным течением) и другие варианты течения энтеровирусных инфекций.

Соблюдение основных правил личной гигиены — важное правило профилактики энтеровирусной инфекции!

Общие меры профилактики заражения энтеровирусной инфекцией



