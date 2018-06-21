Туристский потенциал Хабаровского края презентовали в Корее

Делегация Хабаровского края приняла участие в работе 33-ей Международной туристской выставки «Korea World Travel Fair (KOTFA)» на объединённом стенде Российской Федерации, организованном Федеральным агентством по туризму с экспозицией «Хабаровский край».

В рамках выставочных мероприятий для ведущих туристических компаний и средств массовой информации Республики Корея была организована презентация туристского потенциала Хабаровского края.

На стенде региона, имевшем успех у посетителей выставки, был представлен широкий спектр специализированных туров по краю, в том числе рыболовные, приключенческие, этнографические и экологические туры.

Кроме этого, состоялись бизнес встречи в формате B2B с представителями 12 туроператоров республики Корея, ориентированных на российский рынок, в ходе которых между туроператорами заключены соглашения о сотрудничестве.

Сегодня Республика Корея занимает второе место в рейтинге генераторов въездного туризма в Хабаровский край.

Туристический потенциал Хабаровского края интересен корейским партнерам, прежде всего, расширением предложений по организации туров продолжительностью до 5 дней с посещением объектов туристического показа с гастрономическим уклоном.

Международная туристическая выставка KOTFA ежегодно проходит в комплексе COEX в г. Сеул (Республика Корея) и является одной из наиболее значимых выставок туристской индустрии азиатского региона, имеет официальную поддержку Национальной организации туризма Кореи. В 2018 году в мероприятии приняли участие около 800 экспонентов из 70 стран мира на площади свыше 11000 кв. м и более 120000 посетителей.