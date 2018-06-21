В Хабаровске родственники подожгли близких из-за земельного участка

В Хабаровске сгорел деревянный дом на улице Краснодарская. Без жилья остались две семьи. Жильцы чудом спаслись. В чем мать родила на улице они поджидали пожарных.

Спустя 15 минут после приезда огнеборцев взорвался газовый баллон. Огонь захватил территорию в 100 квадратных метров.

Пламя появилось на веранде, где нет проводки. Погорельцы уверены, что их дом сожгли родственники. Причина семейных скандалов - земельный участок, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».