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В Хабаровске родственники подожгли близких из-за земельного участка
В Хабаровске сгорел деревянный дом на улице Краснодарская. Без жилья остались две семьи. Жильцы чудом спаслись. В чем мать родила на улице они поджидали пожарных.
Спустя 15 минут после приезда огнеборцев взорвался газовый баллон. Огонь захватил территорию в 100 квадратных метров.
Пламя появилось на веранде, где нет проводки. Погорельцы уверены, что их дом сожгли родственники. Причина семейных скандалов - земельный участок, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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