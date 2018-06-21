Двое бизнесменов из Хабаровского края победили в конкурсе «Действуй без границ»

Победителями по итогам второго тура конкурса грантов для стартапов социальных предпринимателей стали: бизнесмен из Хабаровска Денис Потапов и Наталья из Нового Ургала

Денис Потапов на реализацию проекта «Ветер. Не вижу, но чувствую» - обучение инвалидов массажу с дальнейшим трудоустройством получил грант в размере 390 тыс. рублей.

Наталья Калиненко на создание клининговой компании с привлечением труда инвалидов (проект «Добрые услуги») выделили 383,8 тыс. рублей

Напомним, программа поддержки людей с инвалидностью «Действуй без границ» стартовала в десяти регионах России 7 сентября 2017 года. Она включает в себя финансовую и образовательную поддержку социальных предпринимателей, деятельность которых направлена на трудоустройство и социальную адаптацию совершеннолетних людей с инвалидностью.