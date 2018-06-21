В Комсомольске-на-Амуре дети пообещали полицейским вести законопослушный образ жизни

В Комсомольске-на-Амуре полицейские провели для детей акцию «Час полиции». Встреча проходила на базе детско-юношеского центра «Юность».

Около 150 ребят познакомились с оборудованием чемоданчика эксперта, повторили Правила дорожного движения, права и обязанности ребенка, приняли участие в правовой викторине и примерили бронежилет, каску и наручники.

В завершении мероприятия стражам правопорядка дети пообещали вести законопослушный образ жизни.

Пресс-служба УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре