В Хабаровском крае власть не жалеет денег на сирот

В Хабаровском крае с 1 июля размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот увеличится на 15% и составит от 9, 9 тыс. рублей до 13,2 тыс. рублей.

Кстати, в редкой семье сегодня жители Хабаровского края тратят больше денег на родного ребенка.

В регионе 1566 детей находятся под опекой или попечительством, 4018 детей живут в приемных семьях,