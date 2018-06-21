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В Хабаровском крае власть не жалеет денег на сирот
В Хабаровском крае с 1 июля размер ежемесячных пособий на содержание детей-сирот увеличится на 15% и составит от 9, 9 тыс. рублей до 13,2 тыс. рублей.
Кстати, в редкой семье сегодня жители Хабаровского края тратят больше денег на родного ребенка.
В регионе 1566 детей находятся под опекой или попечительством, 4018 детей живут в приемных семьях,
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