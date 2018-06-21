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В Хабаровском крае ВУЗы заработали на иностранцах 103,3 млн рублей
В Хабаровском крае проходят обучение около полутора тысяч иностранных студентов. Большей частью это студенты из Китая, Японии, Кореи. В прошлом году на иностранцах учебные заведения заработали 103,3 млн рублей.
По словам председателя Совета ректоров ДФО Сергея Иванченко, для того, чтобы увеличить количество студентов в два раза нужно строить общежития, осваивать дистанционные он-лайн курсы от ведущих вузов Российской Федерации, создавать программы обучения на иностранных языках.
Стоит отметить, что ни один их ВУЗов Хабаровского края реестр вузов-экспортеров российского образования, пока что заявка подана от Тихоокеанского государственного университета.
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