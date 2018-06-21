Юрий Трутнев пригласил представителей французских деловых кругов на ВЭФ-2018

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России Сильви-Аньес Берманн, в ходе которой французской делегации представили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.

Вице-премьер рассказал о новой государственной политике по созданию максимально комфортного инвестиционного климата на Дальнем Востоке России и тех преференциях, которые получают резиденты ТОР и свободного порта Владивосток. Он подчеркнул, что уже можно говорить о ее результатах. Так, в дальневосточном макрорегионе сегодня реализуется 1300 инвестиционных проектов на сумму около 60 млрд долларов.

«Сегодня на Дальний Восток приходится 30 процентов всех иностранных инвестиций, которые приходят в Российскую Федерацию. Четыре года назад на дальневосточный регион приходилось 4 процента иностранных инвестиций. Рост очевиден, и это объяснимо. По нашим подсчетам предоставляемые государством инвесторам преференции позволяют повысить рентабельность проектов на 10-12 процентов. Немаловажно также, что каждый проект, реализуемый на Дальнем Востоке, мы сопровождаем», – отметил полпред.

Юрий Трутнев напомнил, что для иностранных компаний, заинтересованных работать на востоке России, существует формат Дней инвестора, которые проводятся сегодня для компаний из Китайской Народной Республики, Японии и Республики Корея. По словам, вице-премьера, такой формат может быть рассмотрен и для инвесторов из Франции.

Как подчеркнул вице-премьер, Франция относится к числу ведущих европейских стран, работающих на российском рынке. Объем накопленных в России прямых французских инвестиций по итогам прошлого года составил 15,4 млрд долларов США.

«Дальний Восток может стать плацдармом для выхода французских компаний на быстро растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Низкий уровень издержек, низкие налоги, инфраструктура за счет государства, конкурентоспособный сервис – все это уже сегодня Дальний Восток может предложить для французских компаний», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер пригласил Сильви-Аньес Берманн и представителей французских деловых кругов принять участие в четвертом Восточном экономическом форуме, который состоится 11-13 сентября во Владивостоке, в составе французской делегации, напомнив, что в этом году впервые в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог «Россия-Европа», на котором будут представлены инвестиционные возможности Дальнего Востока России для европейского бизнеса.

Отметим, французская делегация во главе с Сильви-Аньес Берманн и генеральным директором Франко-российской торгово-промышленной палаты Павлом Шинским недавно вернулась из рабочей поездки по Дальнему Востоку. Делегация с участием представителей французских компаний посетила Хабаровск, Южно-Сахалинск и Биробиджан.

Как рассказала Сильви-Аньес Берманн, французский бизнес проявляет интерес к инвестициям в проекты на Дальнем Востоке России.

Во время недельного визита участники делегации посетили территорию опережающего развития «Хабаровск» и расположенные здесь предприятия: «Завод ТехноНиколь Хабаровск», площадку Индустриального парка «Авангард». Также состоялись переговоры с руководством АО «Дальневосточная генерирующая компания». На Сахалине французские предприниматели познакомились с проектом индустриального парка «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», посетили спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Участники делегации обсудили сотрудничество в области фармацевтической промышленности, достигнута договоренность о проработке строительства транспортных канатных дорог в Комсомольске-на-Амуре.

Юрий Трутнев предложил французской стороне организовать встречу представителей Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта с представителями французского бизнеса, на которой они смогут получить ответы на все вопросы по условиям ведения бизнеса в дальневосточном регионе. Предложение было поддержано.

«Я непременно расскажу своим коллегам о нашей встрече и о том, что такое Дальний Восток и какой интерес он представляет с точки зрения инвестирования», - подчеркнула Сильви-Аньес Берманн.