В Хабаровском крае стартовал фестиваль «Кухня без границ»

В Хабаровском крае проходит фестиваль «Кухня без границ», главная цель которого популяризация обычаев гостеприимства и гармонизация межнациональных отношений между народами. Организатор - творческий альянс «Душа народа».

«Кухня без границ» был уникален тем, что в презентации национальных кухонь принимали участие не только рестораторы, но и представители национальных организаций, входящих в Ассамблею народов Хабаровского края.

Фестиваль- участник конкурса на присуждение Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2018.

Стоит напомнить, что два года назад фестиваль-конкурс "Кухня без границ" стал лауреатом и занял третье место в Национальной премии в области событийного туризма в Ярославле.

Творческий альянс «Душа народа» объявляет конкурс на новый логотип! Ждем Ваши творческие работы до 01 июля 2018 г. на эл почту: arshinova.tatyana@bk.ru. Победитель получит памятный подарок и станет Почетным гостем Фестиваля.

И еще. В этом году появилась возможность виртуально принять участие в презентации национальных кухонь и традиций. Уде подали заявки из Грузии и Кореи, Австии и Таджикистана, а 25 июня состоится презетация кухни амурских народов.

Желающим принять участие в фестивале нужно отправить заявку по адресу: arshinova.tatyana@bk.ru или на Whats App по номеру 8-962-678-05-84

Напомним, что открыла фестиваль «Кухня без границ» презентация бурятской кухни.