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В Хабаровском крае стартовал фестиваль «Кухня без границ»
В Хабаровском крае проходит фестиваль «Кухня без границ», главная цель которого популяризация обычаев гостеприимства и гармонизация межнациональных отношений между народами. Организатор - творческий альянс «Душа народа».
«Кухня без границ» был уникален тем, что в презентации национальных кухонь принимали участие не только рестораторы, но и представители национальных организаций, входящих в Ассамблею народов Хабаровского края.
Фестиваль- участник конкурса на присуждение Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards - 2018.
Стоит напомнить, что два года назад фестиваль-конкурс "Кухня без границ" стал лауреатом и занял третье место в Национальной премии в области событийного туризма в Ярославле.
Творческий альянс «Душа народа» объявляет конкурс на новый логотип! Ждем Ваши творческие работы до 01 июля 2018 г. на эл почту: arshinova.tatyana@bk.ru. Победитель получит памятный подарок и станет Почетным гостем Фестиваля.
И еще. В этом году появилась возможность виртуально принять участие в презентации национальных кухонь и традиций. Уде подали заявки из Грузии и Кореи, Австии и Таджикистана, а 25 июня состоится презетация кухни амурских народов.
Желающим принять участие в фестивале нужно отправить заявку по адресу: arshinova.tatyana@bk.ru или на Whats App по номеру 8-962-678-05-84
Напомним, что открыла фестиваль «Кухня без границ» презентация бурятской кухни.
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