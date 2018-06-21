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Хабаровск атакуют бешеные лисицы
Хабаровчанам, вынося мусор на помойку, нужно быть острожными. Там может «тусоваться» подозрительная рыжая «дворняжка». Это может быть гостя из Хехцира – лисица.
В селе Виноградовка Хабаровского края обнаружен третий носитель страшного заболевания рабиес. Последний случай этого заболевания у людей в Хабаровском крае был в 2011 году.
Это третий случай рабиеса или бешенства в регионе. Носитель вируса – лисица. Ранее «бешеные» лисицы были обнаружены в селах Заозерное и поселке Восточных Хабаровского края. . Кстати, эти хищники - единственные из псовых, могут перенести эту болезнь на «лапах», остаться живыми.
Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и поражая их, вызывает тяжёлые нарушения, приводящие к гибели.
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