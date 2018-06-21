На севере Хабаровского края незаконно повысили цены на продукты первой необходимости

В поселке Охотск Хабаровского края бизнесмен незаконно повысил цены на гречку, рис, соль, сахар, подсолнечное масло и сухое молоко. На севере и так жизнь не мед, уезжают люди оттуда, у кого, конечно, есть деньги на переезд в более благодатные для жизни российские регионы.

Предприниматель повысил цены от 6 рублей 71 коп. до 29 рублей 71 коп. за единицу продукта.

Прокуратура Охотского района посчитала, что нарушено законодательство в сфере ценообразовании на продукты питания первой необходимости. Владелец магазина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок к ценам на товары, цены на которые регулируются государством) в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Нарушения устранены в ходе проверки, цены на продукты питания приведены в соответствие с действующим законодательством.