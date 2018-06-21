В Хабаровском крае с помощью дв-гектара люди легализуют земельные участки









В Хабаровском крае граждане все чаще используют закон о «дальневосточном гектаре», чтобы оформить уже используемые земельные участки. Жители Ульчского района Хабаровского края решили воспользоваться возможностью, предоставленной в рамках закона, и в массовом порядке стали оформлять свои права на те земли, которые они давно используют, но ранее не перевели в частную собственность.

«У нас люди умеют деньги считать и берут свои огороды, чтобы узаконить землю бесплатно. Я, например, оформлял свой участок в собственность до программы «дальневосточный гектар» и мне обошлась эта процедура ориентировочно около 20 тысяч рублей. А сейчас по «дальневосточному гектару» это всё бесплатно и еще безвозмездное пользование, только через 5 лет нужно оформить либо в аренду, либо в собственность», - рассказал Федор Иващук, глава Ульчского района.

По словам главы Ульчского района, селяне также охотно пользуются возможностью бесплатного межевания земельных участков и высоко оценили удобства оформления всех документов в МФЦ.

«У нас такой наплыв был - вы не представляете! Специалисты МФЦ по 10 человек в день принимали, для нашего населенного пункта это много. Специалисты работали сутками», - рассказал Федор Иващук.

Для помощи жителям Ульчского района, на территории была организована работа по информированию граждан об особенностях закона о «дальневосточном гектаре».

«Специалисты ездили по населенным пунктам, проводили работу по информированию населения, рассказывали: что, да как, раздавали буклеты», - рассказал Федор Иващук, глава Ульчского района.

Напомним, Хабаровский край находится на третьем месте по числу поданных гражданами заявлений - с начала действия программы поступило свыше 17 тысяч заявок от граждан, желающих взять «дальневосточный гектар» на территории Хабаровского края. Более 1600 из них – жители других регионов страны. На сегодняшний день уже оформлено более 8 тысяч договоров безвозмездного пользования землей. Также регион занимает одну из лидирующих позиций по организации поддержки участников программы в освоении земельных участков. На сегодня это единственный субъект на Дальнем Востоке, где принят краевой закон об образовании нового населенного пункта на «дальневосточном гектаре» - села Дальневосточное.

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