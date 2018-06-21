В Хабаровском крае детский летний отдых под контролем

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края, заместитель председателя комитета по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Белова приняла участие в мониторинге мест детского летнего отдыха в составе краевой межведомственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Хабаровском крае в 2018 году.

Инспекция проводилась в детском оздоровительном лагере им. К. Заслонова (станция Вяземская) и летнем оздоровительном лагере, организованном при вяземской школе-интернате № 12 более известной как «Агрошкола».

В лагере им. Заслонова в настоящее время отдыхает более 300 детей. Проживают ребята в деревянных благоустроенных корпусах, в каждом из которых по четыре комнаты. В лагере есть вся необходимая инфраструктура: современный пищеблок с двумя обеденными залами на 450 мест, открытая эстрада, дискозал, открытый бассейн, душевые и т.д. Детям обеспечен насыщенный и полезный досуг: работают творческие кружки и спортивные секции, издается газета и работает радиостанция.

Руководство оздоровительного учреждения активно занимается развитием лагеря. Так, в этом году 56 млн рублей будет потрачено на строительство локальных очистных сооружений и реконструкцию устаревших корпусов.

На базе «Агрошколы» на время летних каникул организован лагерь для 60 учеников Краевого центра образования. Сейчас там проходит смена «Лотос». Для ребят разработана досугово-образовательная программа, которой предусмотрены такие направления деятельности, как наблюдение за растениями, в том числе сельскохозяйственными, уход и наблюдение за домашними животными, ночная ловля насекомых с последующим их изучением. В «Агрошколе» живут кролики, свиньи разных пород, куры и гуси. Недавно в школьный вольер поселили пони по кличке «Феня», которая очень полюбилась детворе.

Медицинский пункт лагеря оборудован цифровым автоматическим комплексом «Здоровье ребенка», который оценивает состояние ребят в начале и в конце смены.

«В ходе нашей проверки в оздоровительных лагерях не было выявлено никаких нарушений, опасных для жизни и здоровья детей. Пищеблоки содержатся в чистоте, питание соответствует нормам. Руководство лагерей прилагает максимум усилий, чтоб отдых детей был не только безопасным и здоровым, но еще и полезным», - резюмировала итоги поездки депутат краевого парламента Ирина Белова.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.