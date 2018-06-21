150 профсоюзных активистов в Хабаровске готовы выйти на улицы с протестом против принятия пенсионной реформы

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» подал в администрацию краевого центра заявку на проведение протестной акции против повышения пенсионного возраста.

Такое решение было принято на внеплановом заседании, проведённом Президиумом ХКООП, 20 июня. Акция запланирована на 3 июля, время акции – с 8:30. Для одновременного пикетирования профсоюзы выбрали три городские локации: напротив здания Правительства Хабаровского края, здания краевой Законодательной Думы и здания Аппарата полномочного представителя Президента РФ.

«Многие сегодня используют ситуацию с пенсионной реформой в качестве возможности лоббирования собственных политических интересов. Однако нежелание россиян соглашаться с противоречивыми решениями законодательной власти не стоит рассматривать как акт гражданского неповиновения. Это, можно сказать, первый случай текущего тысячелетия, когда жители России, действительно несогласные, консолидировано выражают свою позицию. Профсоюзы уверены, что пенсионная реформа не может состояться при наличии системных проблем, решение которых правительством так и не найдено. Я имею ввиду низкую заработную плату, серые зарплаты, социальное неравенство. Главным аргументом в пользу повышения пенсионного возраста правительство РФ называет увеличение продолжительности жизни граждан. Но как можно считать этот аргумент состоятельным, видя, сколько людей, подходя к пенсионному возрасту, теряют здоровье, становятся инвалидами. А ведь объективных данных о продолжительности именно здоровой жизни в стране нет, более того, работодатели, активно поддерживающие решение правительства, не берут на себя гарантий по содержанию работников на больном, в редких случаях обеспечивают сотрудникам санаторно-курортное лечение. На сегодняшний день около 15 миллионов россиян продолжают работать по так называемым «серым» и «чёрным» схемам. Повышение пенсионного возраста заставит людей выбирать «живые» деньги сейчас, а не пенсионные спустя годы, прибавленные реформой, чем существенно затормозит процесс перевода серых заработных плат в белые», - считает Председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Кононенко.

Напомним, что решение о проведении массовых акций против намерении правительства РФ повысить пенсионный возраст, было принято по всей стране. Хабаровское профобъединение стало одним из первых, опубличивших свой протест.