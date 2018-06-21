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Луговской: Идите твёрдо по выбранному пути, двигайтесь к своей цели, к своей мечте!
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил 19 воспитанников Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи с получением аттестатов об основном общем образовании.
Вручая аттестаты, спикер краевого парламента подчеркнул, что Законодательную Думу и Центр на протяжении долгих лет связывают дружеские отношения. «Воспитанники Центра, которого все называют Петрынинским, у нас частые гости, - сказал Сергей Луговской. – Каждый год они поздравляют депутатов с Рождеством, а мы обязательно приезжаем на день рождения Центра и вручение аттестатов выпускникам. Уверен, что эти замечательные традиции мы обязательно продолжим».
Обращаясь с напутственным словом к выпускникам, он пожелал ребятам твердо идти по выбранному пути, уверенно двигаясь к своей цели, к своей мечте.
А директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Александр Петрынин отметил, что совсем скоро ребятам предстоит сдача экзаменов на присвоение квалификационного разряда по профессиям – воспитанники Центра, окончившие 9-й класс в этом году, вместе с аттестатом об основном общем образовании получат дипломы о профессиональном образовании. Все они овладели рабочими профессиями. Мальчишки учились слесарному, токарному и столярному делу, девочки – шитью.
Сергей Луговской поздравил сотрудников Центра. «Здесь работают мастера своего дела, среди которых обладатели почётных званий, высоких квалификационных категорий, победители и лауреаты конкурсов. Особое общественное признание за свои труды и заслуги в этом году получил Александр Геннадьевич Петрынин, который стал Почетным гражданином г. Хабаровска. Я думаю, что сегодня вы еще раз скажет ему большое спасибо за тепло, уют и заботу о каждом из вас. Очень радостно видеть, что у вас в доме царит теплая и по-настоящему семейная атмосфера, которую создаёте вы сами», - сказал председатель Думы.
За многолетний добросовестный труд, активную и результативную профессиональную деятельность в обучении и воспитании подрастающего поколения, значительный вклад в психолого-педагогическую реабилитацию и социальную помощь детям Хабаровского края Благодарностей Законодательной Думы края удостоены мастер производственного обучения Любовь Злепкова и воспитатель Центра Светлана Симоненко.
Среди гостей праздника, которые также приехали поздравить с вручением аттестатов выпускников Центра, были уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко, председатель Хабаровского отделения российского детского фонда Елена Суркова, представители Правительства региона, администрации города, многочисленных организаций, активно сотрудничающих с Центром.
Напомним, что Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хабаровский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» был создан 2 сентября 1992 года. Центр является федеральной инновационной площадкой по теме: «Психолого-медико-педагогическая реабилитация и социализация несовершеннолетних с девиантно-криминальным поведением в контексте педагогики достоинства». За всю историю образовательного учреждения его выпускниками стали почти 1,5 тысячи ребят. Помимо преподавания школьных предметов учебно-производственный сектор Центра осуществляет профессиональную подготовку воспитанников по пяти специальностям: токарь, автомеханик, слесарь, столяр, портной легкого платья. В воспитании активно используют основы православия.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края.
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