В Хабаровском крае решили оптимизировать ЗАГСы

В Законодательной Думе Хабаровского края состоялось совещание, на котором депутаты обсудили необходимость оптимизации структуры органов ЗАГС в регионе. К разговору были приглашены представители комитета по делам ЗАГС и архивов Правительства края, регионального министерства информационных технологий и связи, а также другие заинтересованные стороны.

Как отметила заместитель председателя комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края Оксана Соломатина, с 1 октября этого года на территории всей страны начнет работу Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Внедрение этой федеральной государственной информационной системы потребует наличия каналов интернет-связи, необходимой офисной техники и соответствующей квалификации специалистов. Выполнить эти требования, по ее словам, смогут не во всех сельских поселениях Хабаровского края, наделенных полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния. В этом случае у сельских поселений есть право передать соответствующие полномочия на уровень муниципальных районов.

Это означает, что, например, за получением свидетельства о рождении ребенка, о смерти, а также регистрации браков жителям отдаленных населенных пунктов придется ездить в районный центр. Депутаты краевого парламента выразили свое несогласие с такой перспективой для жителей отдаленных территорий и желание очень внимательно изучить поступившие предложения по оптимизации структуры ЗАГСов. Первоначально в списке значилось 45 поселений, у которых будут изъяты полномочия по регистрации актов гражданского состояния, на сегодня их осталось 15. Но и эта цифра, по мнению депутатов, сильно преувеличена.

«Главным критерием должна быть доступность граждан к получению государственной услуги. Говоря об оптимизации, нужно, в первую очередь, подумать о том, будут ли удобны предлагаемые изменения для людей. Почему, например, жителей отдаленных поселений района имени Лазо мы должны тянуть в районный центр по бездорожью?», - задала вопрос председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Мовчан.

Председатель постоянного комитета Думы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник поддержал коллегу, подчеркнув, что в крае есть сёла, где отсутствует не только железнодорожное и авиасообщение, но даже официальные автобусные пассажирские перевозки. И передача полномочий от сельских поселений на уровень муниципального района может привести к тому, что поездка за получением свидетельства о рождении, заключении брака или смерти может обойтись жителям отдаленных территорий в кругленькую сумму.

«Центральная часть России и мы – это разные вещи. У нас, чтобы Комсомольский район проехать, – надо минимум несколько часов! Поэтому оптимизация органов ЗАГС в Хабаровском крае не совсем вписывается в общий контекст, - нет той транспортной инфраструктуры, которая позволяла бы жителям беспрепятственно и с минимумом затрат добраться до районного центра за получением необходимых документов», – отметил первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев. Подводя итог совещанию, он предложил тщательно изучить поступающие в краевой парламент предложения об оптимизации структуры органов ЗАГС по каждому сельскому поселению, обязательно учитывая не только мнения муниципальных органов власти, но и населения. И только после этого, взвесив все «за» и «против», вносить изменения в региональное законодательство.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края