В Хабаровском крае спасли утят кряквы

В Хабаровском крае руководитель филиала «Большехехцирский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Константин Шайдуров принял участие в спасении утят кряквы.

Рядом с домом, где живет Константин, находится заболоченный овраг, который облюбовала кряква и вывела там утят. Но судя по всему, из-за долгого отсутствия дождей лужа, в которой утка добывала прокорм для себя и утят, пересохла. И мать-утка, видимо, решилась на переход к ближайшему водоему прямо средь бела дня посреди города.

Ведя по тротуару за собой вереницу птенцов, она, горемычная, попалась на глаза шаловливым детям, которые играли возле дома. Завидев утку с утятами, они, как по команде, бросились на перегонки ловить птенцов. И как не кричала утка-мать, пытаясь увести выводок от назойливых детей средь «бетонных джунглей», ничего у нее не вышло. И ничего ей не осталось, как покинуть свое потомство.

Детвора, переловив утят, разобрали себе каждый - по одному. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не вмешались взрослые и не забрали у них утят.

Вечером, когда Константин вернулся с работы, консьерж поведал ему эту грустную историю и попросил помочь определить утят. На что Константин охотно согласился, позвонив народному орнитологу «Заповедного Приамурья», водителю Виктору Калягину, который давно заботится о многочисленном птичьем

племени. У него живут спасенные им утки мандаринки, совята и другие птицы, обиженные человеком. И в

этот раз Виктор взял под свое заботливое «крыло» утят, разлученных с матерью.

А история эта грустная, потому что часто не понимают ни дети, ни взрослые, что нельзя гоняться за дикими представителями фауны, как бы они не выглядели умилительно или не подходили близко к человеку. Это всегда случайность и пользоваться ею для удовлетворения любопытства непростительно.