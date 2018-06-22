Москвичей познакомили с социально ориентированными проектами Хабаровской епархии

Делегация Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви и представители нескольких епархий Дальневосточного федерального округа ознакомились с деятельностью Хабаровской епархии в сфере социального служения.

В состав делегации вошли ведущие специалисты Синодального отдела: руководитель сектора дистанционного обучения и повышения квалификации, координатор по развитию добровольческих инициатив диакон Игорь Куликов, руководитель Координационного центра по профилактике алкоголизма и утверждению трезвости Валерий Доронкин, руководитель направления помощи бездомным Ирина Мешкова, руководитель направления по работе с инвалидами Вероника Леонтьева, психолог, руководитель Центра семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Марфо-Мариинской обители милосердия Анастасия Пелячик.

Основной целью посещения стало знакомство с деятельностью хабаровских коллег и обмен опытом, ведь социальное служение Церкви — благодатное поле для творчества, поэтому схожие проекты могут быть реализованы по-разному, а каждая идея может быть воплощена десятками способов.

Началась своеобразная экскурсия на территории храма святой преподобномученицы Елизаветы, где располагается один из успешных социальных проектов Хабаровской епархии — гуманитарный склад.

Участники посещения обсудили целый ряд актуальных вопросов: организацию работы с просителями, привлечение волонтеров, проблемы сбора, хранения и сортировки вещей, взаимодействие с благотворителями.

Следующим пунктом стала Марфо-Мариинская обитель милосердия — важнейший и, к сожалению, пока редко реализуемый на территории Дальнего Востока проект, представляющий собой богадельню, уход за подопечными которой осуществляется силами сестер милосердия и волонтеров.

Завершился экскурсионный день осмотром объектов Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие», каждый из которых уникален не только для Хабаровска, но и для большинства регионов Дальнего Востока. Участники встречи с интересом выслушали подробный рассказ обо всех реализуемых ХКОО «Милосердие» проектах: «Автобус милосердия», центр «Надежда», «Ночлежка», проект «Путь домой», «НЕ одна».

После знакомства с проектами социального отдела московские коллеги провели в Хабаровской духовной семинарии двухдневный семинар для священнослужителей, социальных работников и добровольцев, посвященный организации и реализации различных социально ориентированных проектов.