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Три проекта Хабаровской епархии стали победителями конкурса малых грантов «Православная инициатива»
20 июня были определены победители конкурса малых грантов, который проводился в рамках программы «Православная инициатива». В число победителей вошли три проекта Хабаровской епархии:
— Цикл семинаров «Проблемы преподавания предмета ОРКиСЭ».
— Проект сестричества милосердия «Семя».
— Передвижной просветительский лекторий «Духовные основы православной культуры».
Победителями конкурса стали 146 проектов из 48 регионов России и трех стран ближнего и дальнего зарубежья. Реализация проектов начнется не ранее 10 июля 2018 года, завершится — не позднее 10 ноября 2018 года.
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