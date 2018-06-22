Три проекта Хабаровской епархии стали победителями конкурса малых грантов «Православная инициатива»

20 июня были определены победители конкурса малых грантов, который проводился в рамках программы «Православная инициатива». В число победителей вошли три проекта Хабаровской епархии:

— Цикл семинаров «Проблемы преподавания предмета ОРКиСЭ».

— Проект сестричества милосердия «Семя».

— Передвижной просветительский лекторий «Духовные основы православной культуры».

Победителями конкурса стали 146 проектов из 48 регионов России и трех стран ближнего и дальнего зарубежья. Реализация проектов начнется не ранее 10 июля 2018 года, завершится — не позднее 10 ноября 2018 года.