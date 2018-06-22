Хабаровский район - ведущий в регионе по развитию туризма

В Хабаровском районе состоялось обсуждение реализации государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)".

Туристическим организациям, действующим на территории района, окажут содействие в организации и проведении ежегодных событийных мероприятий.

В диалоге приняли участие представители министерства культуры края, представители администрации Хабаровского муниципального района, депутат Законодательной думы Хабаровского края, главы поселений, руководители организаций, предприятий, учреждений, туристических фирм, общественных организаций, а также жители района.

Открывая встречу, первый заместитель главы Хабаровского муниципального района Александр Яц акцентировал внимание присутствующих на то, что действие программы развития внутреннего и въездного туризма на территории Хабаровского района невозможно без участия населения, без учета мнения граждан.

Подводя итоги работы отрасли за прошедший год, заместитель начальника управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Виктория Хан отметила, что туристический рынок края динамично развивается.

- В 2017 году на региональном рынке туристических услуг действовало 211 туристических компаний, 228 коллективных мест размещения, 7 некоммерческих профессиональных союзов с общей численностью занятых в отрасли 3 тысячи 520 человек, - учточнила она. – На 1 января текущего года реестр туристических ресурсов края насчитывает 1 тысячу 800 объектов. В пределах территории края действует свыше 150 экскурсионных программ и туристических маршрутов, 102 из которых прошли аккредитацию и вошли в полиязычный каталог «Десять причин посетить Хабаровский край».

Туризм играет важную роль в решении социальных вопросов на территории муниципальных образований, стимулируя создание дополнительных рабочих мест, обеспечивая занятость и повышение качества жизни населения, в том числе и в Хабаровском муниципальном районе.

- Учитывая территориальную близость к краевому центру, район является ведущим в крае по развитию туризма, - подчеркнул в своем выступлении главный эксперт управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Анатолий Еремин. – Инфраструктура туристско-рекреационного комплекса Хабаровского района позволяет активно развивать практически все виды туризма. На территории муниципального образования действует более 40 гостиниц, турбаз и других комплексов. Основные турпредложения района в настоящее время формируются как всесезонные.

Посещение туристических объектов Хабаровского района входит в состав 35 аккредитованных туров и маршрутов (из 102 аккредитованных в Хабаровском крае). На сегодня территория района привлекательна не только для туроператоров, но и для инвесторов, создающих современные туристические объекты на его территории.

Анатолий Еремин отметил также, что в рамках программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» предприниматели Хабаровского района активно участвуют в конкурсах на субсидирование своих проектов.

Потенциал Хабаровского района в плане развития туризма представил начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Хабаровского муниципального района Денис Копышков.

- Некоторые туристские объекты Хабаровского района уже завоевали авторитет как стабильные и развивающиеся предприятия. Это общеизвестный туристический комплекс "Заимка", «Эко-парк «Воронеж», «Центр отдыха «Сосновка» (13 км)», Спортивно - стрелковый комплекс «Волконский», творческий центр «Ладъ», «Русская деревня», Зоосад им. В.П. Сысоева, комплекс отдыха «Сказка», «Большехехцирский государственный природный заповедник» и другие, - рассказал Денис Копышков. - На принципах государственно-муниципально-частного партнерства продолжается строительство туристического эко-парка "Воронеж".

Несмотря на динамичное развитие туристской отрасли, существуют некоторые факторы и проблемы, ограничивающие развитие этой сферы в районе. Основной проблемой развития является отсутствие комплексного туристического продукта, а именно: чрезмерная ориентированность субъектов турбизнеса на выездной туризм; ограниченная транспортная доступность некоторых мест отдыха и привлекательных рекреационных территорий; преобладание мелких организаций отдыха, разбросанных поштучно по территории района.

Необходимо создание комфортных условий для проживания и питания отдыхающих и туристов, повышение уровня туристско-экскурсионного и сервисного обслуживания.

Создание современного комплексного туристического продукта требует проведения последовательной политики и координирующего участия со стороны всех органов власти.

Обсудив проблемы развития турбизнеса, организаторы мероприятия предложили Министерству культуры Хабаровского края совместно с администрацией Хабаровского района организовать встречу с руководителями туристических организаций для разъяснения условий вхождения в государственную программу. А также в оказании содействия туристическим организациям, действующим на территории Хабаровского муниципального района в организации и проведении ежегодных событийных мероприятий.