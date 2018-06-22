В администрации Хабаровского района состоялась деловая встреча главы Дениса Удода с директором Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции РФ Андреем Корнеевым и его заместителем Евгением Гаталовым.

Разговор шел о проблемах, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при реализации федерального и регионального законодательства в сфере организации местного самоуправления.

В ходе встречи были озвучены предложения о внесении изменений в Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В частности речь шла о реализации главы 4 «Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями».

Основная проблема здесь стоит в финансовом обеспечении отдельных государственных полномочий, а также в определении предельной штатной численности муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия.

- Хабаровскому району передано 17 государственных полномочий. Расчетная штатная численность, согласно методик, утвержденных краевым законодательством, на отдельные полномочия составляет от 0,02 до 1 штатной единицы. При этом правовые акты о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями содержат обширный перечень обязанностей и большой объем отчетности. Соответственно один человек не в состоянии выполнять возложенные на него полномочия, - отметил глава района Денис Удод.

Остро стоит вопрос и в нехватке финансовых средств в бюджете района для решения проблем местного значения: реализации социально значимых проектов и развития муниципалитетов.

В заключение встречи представители Министерства юстиции РФ отметили, что все предложения, озвученные главой Хабаровского района по совершенствованию федерального законодательства, будут приняты ими во внимание.

Отметим, что в рамках рабочей поездки в Хабаровский край, руководители Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции РФ из всех районов края посетили только Хабаровский муниципальный район.