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Хабаровскому району передано 17 государственных полномочий
В администрации Хабаровского района состоялась деловая встреча главы Дениса Удода с директором Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции РФ Андреем Корнеевым и его заместителем Евгением Гаталовым.
Разговор шел о проблемах, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при реализации федерального и регионального законодательства в сфере организации местного самоуправления.
В ходе встречи были озвучены предложения о внесении изменений в Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В частности речь шла о реализации главы 4 «Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями».
Основная проблема здесь стоит в финансовом обеспечении отдельных государственных полномочий, а также в определении предельной штатной численности муниципальных служащих, исполняющих переданные полномочия.
- Хабаровскому району передано 17 государственных полномочий. Расчетная штатная численность, согласно методик, утвержденных краевым законодательством, на отдельные полномочия составляет от 0,02 до 1 штатной единицы. При этом правовые акты о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями содержат обширный перечень обязанностей и большой объем отчетности. Соответственно один человек не в состоянии выполнять возложенные на него полномочия, - отметил глава района Денис Удод.
Остро стоит вопрос и в нехватке финансовых средств в бюджете района для решения проблем местного значения: реализации социально значимых проектов и развития муниципалитетов.
В заключение встречи представители Министерства юстиции РФ отметили, что все предложения, озвученные главой Хабаровского района по совершенствованию федерального законодательства, будут приняты ими во внимание.
Отметим, что в рамках рабочей поездки в Хабаровский край, руководители Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции РФ из всех районов края посетили только Хабаровский муниципальный район.
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