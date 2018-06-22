В Хабаровске на берегу реки Урми нашли одного из двух пропавших рыбаков

В Хабаровском районе один из двух пропавших рыбаков живым был найден на берегу реки Урми. На лодке в сопровождении спасателей его доставили село Томское. Поиски второго рыбака продолжаются.

Координацию поисков осуществляют сотрудники полиции

Напомним, что четверо рьбаков на моторной лодке шли вверх по течению реки Урми,. Нежиданно с берега упало дерево на лдку. Она утонула Саслись две, остальных унесло течением.