Знай наших: Артистка Хабаровского театра драмы стала Заслуженной Российской Федерации

Анжелике Мельничук, артистке Хабаровского краевого театра драмы и комедии присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации»

- Я подошла к такому возрасту, когда есть что сказать. Раньше, особенно по молодости, не понимала значения этой фразы. Мне просто приятно было выходить на сцену и получать от этого кайф. А теперь, когда уже много всего нажито, мне действительно есть, что сказать, - сказала в одной из интервью артистка.

Анжелика родилась во Львове, но детство прошло в Хабаровске, отец был военный, и его перевели на Дальний Восток.

Анжелика в 1989 году закончила актёрский факультет Дальневосточного института искусств (г.Владивосток) С 1990 года работает в Хабаровском краевом театре драмы.

Актриса широкого творческого диапазона, обладающая яркой и своеобразной индивидуальностью. Она может быть мягкой и лиричной (Лизи в спектакле «Продавец дождя» Р.Нэша, Раневская в чеховском «Вишнёвом саде», Кэт в лирической комедии «Сидеть!Лежать!Любить!» А.Герни)), гротесковой и буффонадной (Жозефина в спектакле «Жозефина и Наполеон» И.Губача, Дорина в комедии «Тартюф» Ж.Мольера, Фёкла Ивановна в «Женитьбе» Н.Гоголя, Марлен в «Ужине дураков» Ф.Вебера), обаятельной и страстной (Катарина в спектакле «Укрощение строптивой» У.Шекспира, Тереза в драме «Любовники из Вернона» Л.Разумовской), но при этом всегда убедительна и отличается глубоким прочтением роли. Умение раскрыть социальную сущность своих героинь, стремление к созданию многоплановых образов – отличительные черты артистки.

Имеет режиссерский опыт. В 2008 году поставила сказку "Волшебник изумрудного города", которая до сих пор с успехом идет на сцене театра и на гастролях.

Анжелика - трижды Лауреат премии Губернатора Хабаровского края в номинации «Лучшая женская роль года» (2001г. за роль Дины в спектакле «Пока она умирала» Н.Птушкиной, 2003 год за роль Дорины в спектакле «Тартюф» Ж.Мольера, 2005 год за роль Лизи в спектакле «Продавец дождя» Р.Нэша) – пишут об Анжелике Мельничук на сайте театра