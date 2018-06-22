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В Хабаровском крае жители села Джонка едва не погибли от жажды
Если бы не вмешательство прокурора и дожди , то жители села Джонка Нанайского района Хабаровского края вполне могли бы погибнуть от жажды. В то время, когда российские корабли бороздят просторы Вселенной, в а центре России богато организован футбольный чемпионат, в это селе нет такого привычного для нормальных стран блага цивилизации, как холодное водоснабжение.
Помимо этого, есть и более традиционная для России проблема – дорога. Она была настолько разбита, что водовозная машина не могла доехать до нуждающихся в воде граждан.
Что касается этого транспорта, то и там «засада». Не было топлива для водовозных машин, поэтому произошел срыв графика доставки
Прокурор внес представление в адрес врио главы Нанайского района. По результатам рассмотрения акта реагирования подвоз воды населению возобновлен , дорога приведена в надлежащее состояние.
По постановлениям прокурора района привлечены к административной ответственности в виде штрафов врио главы района по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), а глава сельского поселения по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
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