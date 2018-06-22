В Николаевском районе Хабаровского края стартовала летняя путина

В Николаевском районе Хабаровского края долгожданное событие - стартовала летняя лососевая путина. По прогнозам ученых массовый ход горбуши должен начаться после 20 июня. Согласно прогнозу хабаровского филиала ТИНРО-Центра, за период летней путины планируется поймать около 38 тысяч тонн рыбы.

Ловить ее можно будет до 1 августа. При этом до 5 июля горбушу можно будет ловить от устья Амура и Амурского лимана до устья протоки Ухта (район села Богородское). С 6 июля промысел будет возможен до устья реки Амгунь (район села Тыр). Летнюю кету разрешено добывать с 6 июля по 20 августа. При этом будет установлено два проходных дня в неделю для всех орудий лова.

Между тем, по мнению главы Николаевского района Анатолия Леонова, много вопросов вызвало разрешение использовать сплавные сети.

«Мы говорим: нельзя сплавные сети использовать, и донные, особенно на подвесах. Должен быть фарватер чистый, пусть рыба идёт. Мы уже писали по этому поводу в Генеральную прокуратуру и в Росрыболовство», - сказал Анатолий Леонов.

Также у тех, кто занят рыбалкой, возникло недоумение по поводу распределения рыболовных участков. По их мнению, в этом году их «нарезали» слишком много, в том числе в районах от Комсомольска до Хабаровска.

«Это ошибка, что такой объём участков и такой объем вылова рыбы устанавливается. Столько участков «нарезали», но нет столько рыбы, да и не было ее столько никогда. Рыбу ловить всю промышленным ловом надо под Николаевском-на-Амуре, а не под Хабаровском», - рассказал Анатолий Леонов.

По мнению главы Николаевского района, промышленный лов лососей необходимо вести на территории двух районов – Николаевского и Ульчского, а такжеразвивать береговую переработку и строить рыборазводные заводы.

«Если у бюджета нет денег, то должны промышленники строить. Я знаю, этим занимаются сейчас, изучают совместно с ТИНРО возможности строительства рыборазводных заводов. Мы тоже готовы помочь, выделить земельные участки», - рассказал Анатолий Леонов.

Напомним, в Николаевском районе создана территория опережающего развития, специализацией которой является рыбопереработка.