В Хабаровский край прибыли проектировщики дороги на Сахалин

В Ульчский район Хабаровского края прибыла группа специалистов АО «Дальгипротранс», которые займутся разработкой основных проектных решений по строительству железнодорожной линии Селихино (Хабаровский край) – Ныш (Сахалинская область) с переходом пролива Невельского, который соединят материковую часть России с островом Сахалин.

Как рассказал глава Ульчского района Федор Иващук, в настоящее время специалисты компании расположились в поселке Де-Кастри на берегу Татарского пролива, где планируют поставить рабочий городок: «Уже зашла компания, которая у нас на территории поселка Де-Кастри обосновывается, планируют выставить рабочий городок. Проводятся геологоразведочные работы, и мы уже видим карту, как пройдёт эта железная дорога: от поселка Циммермановка, если пойдет от Селихино Комсомольского района».

В случае если федеральным центром будет принято положительное решение о строительстве железнодорожного моста на Сахалин, то предполагаемым местом пересечения пролива может стать самая узкая его часть между мысами Лазарев и Погиби.

Напомним, что в этом месте еще при Сталине начались работы по строительству тоннеля, которые были остановлены сразу после его смерти. На материковой части до сих пор можно встретить объекты той стройки. Рассказывает Федор Иващук: «Насыпь и бетонные сооружения остались. Я не знаю, из какого такого крепкого бетона сделано, если до настоящего времени не разрушается вообще. С 53 года до настоящего времени вот эти бетонные конструкции стоят, не разрушаясь под открытым небом!».

Стоит отметить, что 4 июня депутаты Сахалинской области подписали обращение к Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру российского правительства Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве мостового перехода между островом Сахалин и материковой частью России.