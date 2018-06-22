Хабаровчанин стал победителем первенства мира по вольной борьбе.

Хабаровчанин Денис Гончаров стал победителем первенства мира по вольной борьбе. Соревнования проходили с 12 по 19 июня в Волгограде. Участниками турнира стали более 250 спортсменов из разных стран мира, сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Воспитанник краевой спортивно-адаптивной школы на первенстве мира провел четыре схватки и во всех одержал победу с явным преимуществом. На предварительной стадии Денис поборол представителей Болгарии, Ирана и Казахстана, а в финале вновь встретился с иранским спортсменом. Стоит отметить, что Гончаров был одним из самых младших участников на соревнованиях. Хабаровчанину только в этом году исполнится 18 лет.

Такого успеха хабаровский борец добился впервые. Ранее побеждать на первенствах мира спортсменам не удавалось. Добавим, что Денис Гончаров два года подряд становится победителем первенства России по вольной борьбе.

Тренируется спортсмен под руководством Игоря Мицкина и Алдара Хандамаева. Отметим, что в конце апреля этого года их воспитанники завоевали награды первенств России среди слабослышащих спортсменов в возрасте до 16 лет. Алексей Самар стал победителем соревнований по вольной и греко-римской борьбе, а Вячеслав Неклеса завоевал бронзовую награду среди «вольников».