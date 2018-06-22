Год дальневосточной аиста: К Хабаровскому краю присоединился Китай

В Год дальневосточного аиста, объявленного по инициативе Амурского филиала Всемирного фонда диких животных и ФГБУ «Заповедное Приамурье», в Хабаровском крае проходят мероприятия, направленные на сохранение этой редкой птицы. К России присоединился м Китай.

Прежде всего, в зимнее время была проведена инвентаризация известных гнездовых деревьев и картирование новых, весной – учет гнездящихся пар краснокнижной птицы. Китайские орнитологи предоставили информацию о численности аистов на зимовке. Это дало возможность оценить современную численность обитающих в Приамурье аистов.

Следующим этапом мероприятий Года аиста станет спутниковое мечение птиц в заповедниках «Бастак», «Хинганский», «Ханкайский», китайском «Хонхэ» и, конечно, заповеднике «Болоньский», входящем в состав «Заповедного Приамурья», а также заказнике краевого значения «Аистиный». Для реализации этого проекта проведена большая подготовительная работа. Прежде всего, было получено разрешение от Федеральной службы по контролю на использование передатчиков, которые будут крепиться на птиц. Росприроднадзор дал разрешение на добывание птенцов без изъятия из природы, т.е. птенцы, после мечения будут возвращены в гнезда. В конце недели сотрудники

заповедников как российских, так и китайского «Хонхэ», встретятся в дирекции «Заповедного Приамурья» на семинаре по изучению миграции дальневосточного аиста с использованием GPS-передатчиков. Полученные теоретические знания будут закреплены на практике в заповеднике «Бастак».

Дальневосточного аиста можно назвать индикатором благополучия экосистем бассейна Амура и отделами экопросвещения заповедников ведется большая экопросветительская работа, направленная на сохранение особо охраняемых природных территорий и, в частности, мест обитания дальневосточных аистов.

Мероприятия продлятся до конца года и научные результаты будут представлены на международной конференции в Благовещенске, куда съедутся представители «аистиных» ООПТ , а также гости из Японии и Южной Кореи.