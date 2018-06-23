110 медалистов из Хабаровского района приедут на выпускной бал в дальневосточную столицу

Впервые больше ста выпускников общеобразовательных школ Хабаровского района станут участниками выпускного бала в дальневосточной столице.

Традиционно побывать на грандиозном празднике в Платинум Арене предоставлялась возможность только медалистам Хабаровского района. Однако в этом году родители и руководители нескольких школ района обратились с предложением о включении их детей в число участников общегородского выпускного бала. Ведь этот день имеет большое значение для каждого, кто получает аттестат о полном среднем образовании и начинает свою взрослую жизнь.

Обращение было поддержано мэром г. Хабаровска Александром Соколовым. В итоге, 23 июня этого года в самом ярком и знаменательном событии примут участие 110 выпускников из тринадцати средних общеобразовательных школ Хабаровского района.

Незабываемую ночь прощания со школой в Хабаровске проведут выпускники сел: Восточное, Галкино, Корсаково-1, Князе-Волконское-1, Мичуринское, Малышево, Некрасовка, Ракитное, Сергеевка, Таежное, Тополево, а также рабочего поселка Корфовский.

В этом году всего в Хабаровском районе получили аттестат о полном среднем образовании 207 одиннадцатиклассников. Из них 13 ребят окончили школу с золотой медалью.

Фото: Khab-vesti.ru