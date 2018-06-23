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В Хабаровске мужчина едва не изнасиловал девочку
В Хабаровске 11-летняя девочка с с маленьким братом шла в магазин, за ними увязался пьяный. Девочка хотела убежать, но он схватил ее и утащил в кусты.
Когда ребенок стал звать на помощь, педофил ударил ее кулаком по лицу, повалил и уже начал снимать нижнее белье, когда прохожие, заметив плачущего мальчика, спугнули насильника.
У девочки врачи обнаружили тяжелые травмы головы и лица, она нуждается в психологической помощи.
Полиция занимается поиском насильника
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