В Хабаровске мужчина едва не изнасиловал девочку

В Хабаровске 11-летняя девочка с с маленьким братом шла в магазин, за ними увязался пьяный. Девочка хотела убежать, но он схватил ее и утащил в кусты.

Когда ребенок стал звать на помощь, педофил ударил ее кулаком по лицу, повалил и уже начал снимать нижнее белье, когда прохожие, заметив плачущего мальчика, спугнули насильника.

У девочки врачи обнаружили тяжелые травмы головы и лица, она нуждается в психологической помощи.

Полиция занимается поиском насильника



