В Комсомольске-на-Амуре из окна на шестом этаже выпали двое малолетних братьев

В Комсомольске-на-Амуре из окна шестого этажа дома на улице Пермская в микрорайоне Парус выпали два брата. Одному мальчику три года, второму – четыре.

Трехлетний ребенок скончался на месте. Второй мальчик находится в реанимации. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства происшествия.

Жители города говорят, что семья благополучная, а происшествие называют роковой случайностью.