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В Комсомольске-на-Амуре из окна на шестом этаже выпали двое малолетних братьев
В Комсомольске-на-Амуре из окна шестого этажа дома на улице Пермская в микрорайоне Парус выпали два брата. Одному мальчику три года, второму – четыре.
Трехлетний ребенок скончался на месте. Второй мальчик находится в реанимации. Стражи правопорядка выясняют обстоятельства происшествия.
Жители города говорят, что семья благополучная, а происшествие называют роковой случайностью.
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