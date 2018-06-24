В Хабаровске женщина во время ДТП пробила лобовое окно и погибла

В Хабаровске произошло страшное ДТП около торгового центра «ЭВР» на улице Суворова. Автомобиль, в котором ехала семейная пара, врезался в столб.

Из-за мощного удара женщина пробила лобовое стекло и вылетела наружу. Она умерла на месте происшествия.

Мужчину с тяжелыми травмами увезла Скорая помощь в больницу. По неподверженным данным водитель был пьян