Новости
В Хабаровске женщина во время ДТП пробила лобовое окно и погибла
В Хабаровске произошло страшное ДТП около торгового центра «ЭВР» на улице Суворова. Автомобиль, в котором ехала семейная пара, врезался в столб.
Из-за мощного удара женщина пробила лобовое стекло и вылетела наружу. Она умерла на месте происшествия.
Мужчину с тяжелыми травмами увезла Скорая помощь в больницу. По неподверженным данным водитель был пьян
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема7 378
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 977
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 016
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность3 921
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136