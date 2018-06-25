В Комсомольске-на-Амуре мужчина пытался доставить уголовникам хитрую посылку

В Комсомольске-на-Амуре мужчина, дождавшись темного времени суток, забрался на крышу гаража, расположенного возле следственного изолятора, и намеревался перебросить на режимную территорию запрещенные предметы через основное ограждение.

К месту происшествия были направлены сотрудники резервных групп ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Хабаровскому краю, которым удалось пресечь противоправные действия и задержать злоумышленника. Были вызваны сотрудники полиции.

У нарушителя было обнаружено три полиэтиленовых пакета и четыре пластиковых бутылки по 0,5 л. В одной бутылке находилась прозрачная жидкость, в двух других - жидкость коричневого цвета, в четвертой – сыпучее вещество, похожее на дрожжи.

При вскрытии остальных свертков, было установлено, что их содержимым являются два сотовых телефона, зарядное устройство, внешний аккумулятор и три сим-карты.

Задержанный гражданин доставлен в отдел полиции Комсомольск-на-Амуре. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Пресс-служба УФСИН России по Хабаровскому краю