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В Хабаровском районе обнаружили новые доисторические артефакты
В Хабаровском районе около села Сикачи-Алян критически низкий уровень Амура, который случается довольно редко, раз в 15-20 лет, позволил археологам краевого центра охраны памятников детально обследовать территорию сосредоточения древних петроглифов.
Некоторые камни с древними изображениями были недоступны исследователям с 2003 года, когда уровень Амура в летний период опустился до отметки -75 см.
Сейчас же, эти петроглифы вновь появились на поверхности, что позволило провести их фотофиксацию, определить точные географические координаты при помощи приборов спутникового позиционирования, сделать измерительные работы. Удалось также обнаружить и новые, до этого неизвестные изображения.
Фото: сайт Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры
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