В Хабаровском районе обнаружили новые доисторические артефакты

В Хабаровском районе около села Сикачи-Алян критически низкий уровень Амура, который случается довольно редко, раз в 15-20 лет, позволил археологам краевого центра охраны памятников детально обследовать территорию сосредоточения древних петроглифов.

Некоторые камни с древними изображениями были недоступны исследователям с 2003 года, когда уровень Амура в летний период опустился до отметки -75 см.

Сейчас же, эти петроглифы вновь появились на поверхности, что позволило провести их фотофиксацию, определить точные географические координаты при помощи приборов спутникового позиционирования, сделать измерительные работы. Удалось также обнаружить и новые, до этого неизвестные изображения.

Фото: сайт Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры