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Хабаровск: Дети и стрельбы
В Хабаровске на базе соединения управления Восточного военного округа пройдут пятидневные сборы с 110-ю будущими юнармейцами.
Детей обучат основам военной службы, они будут на время собирать и разбирать автомат Калашникова, выполнять нормативы радиационной, химической и биологической защиты, сдадут нормативы комплекса ГТО, будут стрелять из автомата Калашникова.
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