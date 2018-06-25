Хабаровск: Дети и стрельбы

В Хабаровске на базе соединения управления Восточного военного округа пройдут пятидневные сборы с 110-ю будущими юнармейцами.

Детей обучат основам военной службы, они будут на время собирать и разбирать автомат Калашникова, выполнять нормативы радиационной, химической и биологической защиты, сдадут нормативы комплекса ГТО, будут стрелять из автомата Калашникова.