В Хабаровске 25 кошек вылечили парализованного пенсионера

В Хабаровске престарелый инвалид перовой группы содержит в своей квартире в районе ДОС 25 кошек.

По его словам, именно благодаря кошкам он теперь может ходить.

- Я был парализован. Эти животные лечат. Они ложатся на мое больное место, и мне становится лучше, - рассказал пенсионер.

Своих питомцев хабаровчанин кормит гречневой кашей. Кошки- хищники, они не приспособлены к растительной пище, им нужны белки, а значит у кошек хроническое расстройство пищеварения.

Несмотря на то, что пожилой человек старается следить за кошками, соседи недовольны кошачьим запахом. Они жалуются, что порой такой смрад стоит, что пройти невозможно. Вонь поднимается, по вентиляции особенно в жару невозможно дышать.

25 нестерилизованных кошек- не шутка. Около трех раз в год, послушные зову природы, животные начинают размножаться. А значит, в ближайшее время их станет больше. Соседи предлагали мужчине за свой счет их стерилизовать, но он отказался.

Жильцы ДОС, 66 планируют обратиться в администрацию города. По их словам, квартира любителя кошек не приватизирована, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.