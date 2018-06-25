Знай наших: Эксельный подвиг хабаровчанина

Житель Хабаровска - пользователь Twitter под ником Отец Golem за два года «из спортивного интереса» заполнил 17?179?869?184 ячейки Excel, потратив на это два года.

Microsoft Excel (также иногда называется Microsoft Office Excel[4]) — программа для работы с электронными таблицами, созданная корпорацией Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT и Mac OS, а также Android, iOS и Windows Phone. Она предоставляет возможности экономико-статистических расчетов, графические инструменты и, за исключением Excel 2008 под Mac OS X, язык макропрограммирования VBA (Visual Basic for Application). Microsoft Excel входит в состав Microsoft Office и на сегодняшний день Excel является одним из наиболее популярных приложений в мире.

Более семнадцати миллиардов ячеек были заполнены Отцом Golem вручную. Заполненная таблица Excel занимает более 200 мегабайт и открывается десять минут.