В Хабаровск нагрянули «Владыки студеных морей»

В Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова открыта выставка «Владыки студеных морей». Музей приглашает всех желающих познакомиться с экспозицией.

На выставке впервые представлено более 130 предметов и фотографий из фондов музея, иллюстрирующие уникальную материальную и духовную культуру чукчей, эскимосов, ительменов, коряков, алеутов

На открытии выставке была интерактивная программа с кураторскими экскурсиям, мастер-классами по рисованию акварельных миниатюр, изготовлению браслетов из бересты, ловцов снов, открыток-варежек.