В Хабаровском крае не изменился порядок оплаты за газ

Порядок оплаты за поставки сжиженного углеводородного газа почти не изменится, несмотря на смену поставщика услуг в Хабаровском крае.

С 1 июля 2018 года ООО «Газэнергосеть Хабаровск» начинает оказание услуг по обеспечению населения Хабаровского края сжиженным углеводородным газом (СУГ) по регулируемым ценам. При этом, несмотря на смену поставщика СУГ в регионе, порядок передачи показаний приборов учета и оплаты за поставки газа почти не изменятся.

В частности, прием платежей проработан по привычной для потребителей схеме через отделения ПАО «Сбербанка» и ФГУП «Почта России».

Основным изменением станет новый сервис дистанционного обслуживания по передаче показаний приборов учёта, который будет реализован на сайте ООО «Газэнергосеть Хабаровск» с использованием электронных адресов и телефонов компании.

В период подготовки сервиса все жители Хабаровского края, использующие в быту сжиженный углеводородный газ, могут подавать показания приборов учета путем внесения информации в специальные поля счет-квитанции перед ее оплатой у операторов банка, либо заполняя специальные поля при оплате через терминалы.

Кроме того, показания приборов учета на территории Хабаровского и Амурского районов, а также в г. Комсомольске-на-Амуре продолжают принимать специализированные Вычислительные центры через Интернет и телефонную связь путем передачи СМС сообщений фиксированного формата.

Так, в г. Хабаровске и Хабаровском районе потребители могут передать показания приборов учета через личный кабинет и без регистрации на сайте Вычислительного центра www.khab-vc.ru. Потребителю необходимо войти в меню «Прием показаний ИПУ» - внести лицевой счет, затем выбрать услугу, внести номер счетчика, затем внести показания прибора учета.

Также можно направить смс сообщение фиксированного формата на номер: +7 903-797-61-10 (цифра «1» <пробел> 9-значный номер лицевого счета из квитанции <пробел> последние 4 цифры номера счетчика <пробел> все цифры показания счетчика (пример: 1 010800000 8764 00233.234).

В г. Комсомольске-на-Амуре, г. Амурске, Амурском районе (пос. Эльбан, пос. Известковый) в аналогичном порядке для потребителей организована передача показаний приборов учета на сайте Вычислительного центра www.kms-vc.ru. Или направив SMS на номер: +7 903-797-61-10 или 4130 (Билайн) в следующем формате: цифра «3» <пробел> 9-значный номер лицевого счета из квитанции <пробел> последние 4 цифры номера счетчика <пробел> все цифры показания счетчика (пример: 3 998320022 8764 00233.234).

В случае возникновения вопросов по начислению и оплате за поставку газа, обращения потребителей, проживающих в городах Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Амурске, принимаются в абонентных отделах ООО «Амур ВЦ» по следующим адресам и телефонам:

г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 199; тел. 30-77-03; г. Хабаровск, ул. Войкова, 6; тел. 31-01-81; г. Хабаровск, пер. Ленинградский, 11; тел. 34-14-64; г. Хабаровск, ул. Брестская, 22; тел. 56-64-40; г. Хабаровск, ул. Герцена, 10; тел. 54-69-50; г. Хабаровск, ул. Руднева, 17; тел. 48-36-19; г. Хабаровск, ул. Школьная, 11; тел. 29-58-37; г. Хабаровск, ул. Автобусная, 2; тел. 53-06-69; г. Хабаровск, квартал ДОС, 52; тел. 23-17-44; г. Хабаровск, п. Горького, ул. Гагарина, 13; тел. 78-92-86; г. Хабаровск, п. Тополево, ул. Демьяна-Бедного, 23а; тел. 72-89-90; г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Первостроителей, 43; тел. (4217) 53-31-80; г. Амурск, пр-т Мира, 19; тел. (42142) 2-04-18.

Для получения справочной информации о порядке передачи показаний приборов учета и оплаты за поставки газа все жители края могут бесплатно позвонить по единому номеру телефона ООО «Газэнергосеть Хабаровск»: 8 (800) 600-79-05, а также обратиться в абонентские пункты компании, которые начнут работать с 1 июля 2018 года по адресам:

г. Хабаровск, ул. Брестская, 53 А; г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Машинная, 28 А; п. Чегдомын, ул. Торговая, 18; г. Советская Гавань, ул. Суворова, 1; пос. Ванино, ул. Октябрьская, 30; г. Вяземский, ул. Милицейская, 68; пос. Переяславка, пер. Коммунальный, 14; г. Бикин, ул. Зеленая, 11 А.

О завершении подготовки сервиса дистанционного обслуживания на сайте ООО «Газэнергосеть Хабаровск» по передаче показаний прибора учёта жители края будут проинформированы дополнительно.