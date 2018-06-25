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В Хабаровском крае пропал турист-пенсионер
Три человека из Владивостока совершали поход в горы в районе имени Лазо Хабаровского края. При восхождении на гору 60-летнему туристу стало плохо. Двое участников группы решили оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу "112", туристы вернулись обратно, но пенсионера не нашли.
В район горы Столовая вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.
Вместе с сотрудниками полиции они проведут поиски мужчины, пропавшего во время восхождения на гору Столовую. Туристическая группа была не зарегистрирована.
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