В Хабаровском крае пропал турист-пенсионер

Три человека из Владивостока совершали поход в горы в районе имени Лазо Хабаровского края. При восхождении на гору 60-летнему туристу стало плохо. Двое участников группы решили оставить больного и искать сигнал сотовой связи. Сделав вызов в службу "112", туристы вернулись обратно, но пенсионера не нашли.

В район горы Столовая вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.

Вместе с сотрудниками полиции они проведут поиски мужчины, пропавшего во время восхождения на гору Столовую. Туристическая группа была не зарегистрирована.